Im vergangenen Jahr feierte »How To Talk To Girls At Parties« Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes, jetzt gibt es auch für alle anderen einen ersten Trailer zu sehen. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Neil Gaiman – die man netterweise auf der Homepage des Autors komplett online lesen kann – und hat mit Elle Fanning, Nicole Kidman und Alex Sharpe einen recht prominent und interessant besetzten Cast.

Die Geschichte spielt in London, 1977. Enn (Sharp) und seine Freunde sind Punks und landen nach einem Konzert bei einer sehr seltsamen Party. Dort lernt Enn Zan (Fanning) kennen. Es stellt sich raus, dass sie eine Außerirdische mit großem Interesse an der Erde und auch an Punk ist. Sie bekommt 48 Stunden Zeit, die sie mit ihm verbringen kann. Die beiden verlieben sich und es ist klar, dass das nicht ganz so einfach wird.

Der Plot zu »How To Talk To Girls At Parties« klingt zwar nach dem klassichen »Boy Meets Girl«-Film, trotzdem könnte der Film dank seines Soundtracks, der liebevollen Ausstattung und des Casts ein großer, charmanter Spaß werden. Wann der Film im Kino startet, steht noch nicht fest, bislang ist aber die Rede von diesem Sommer.