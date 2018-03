Primavera Bits gibt traumhaftes Line-Up bekannt

Mit Primavera Bits hat die eher an elektronischer Musik orientierte Programmsparte des Primavera Sound Festivals nicht nur eine inhaltliche Aufwertung erfahren, sondern auch räumlich mit gut 12.000 Quadratmetern auffällig an Bedeutung gewonnen. Ein voller Erfolg, der in diesem dementsprechend wiederholt werden soll und mit dem Xiringuito Aperol zudem schon wieder eine weitere Strandlocation bekommt.



Inhaltlich ist das wie von diesem Festival bereits gewohnt einmal mehr ganz großes Kino: Neben den großen, weit über das Genre hinaus strahlenden Acts wie Jon Hopkins, Nils Frahm (Foto), Four Tet, Mount Kimbie oder Panda Bear ist auch die Auswahl der klassischen Club-Acts absolut erstklassig. Highlights: Palms Trax, Hunee oder auch Ross From Friends.



Primavera Bits wird in diesem Jahr von NTS Radio präsentiert und ist offiziell Teil des Primavera Sound Festivals, das vom 30. Mai bis zum 3. Juni in Barcelona stattfindet. Weitere Infos und Tickets findet ihr auf der offiziellen Homepage des Festivals.