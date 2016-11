Der Regisseur, der nach Filmen wie »Mistery Train«, »Ghost Dog« oder »Coffee and Cigarettes« als einer der populärsten und kreativsten Köpfe des amerikanischen Independent-Kinos gilt, nimmt sich in »Paterson« der kleinen und sympathischen Geschichte des Busfahrers Paterson an, der in einer Kleinstadt gleichen Namens lebt – womit der Titel des Films wohl erklärt wäre. Der von Adam Driver verkörperte Protagonist beobachtet tagein, tagaus die Welt aus der Windschutzscheibe seines Busses heraus und lauscht den Gesprächen seiner Fahrgäste. In der Mittagspause setzt er sich in einen Park und schreibt Gedichte in sein kleines Notizbuch. Abends geht er mit seinem Hund spazieren und trinkt exakt ein Bier, bevor er wieder nach Hause zu seiner Frau Laura zurückkehrt – Patersons Leben verläuft in geregelten Bahnen; seine wahre Leidenschaft jedoch ist die Poesie.

