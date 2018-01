»Gold« von Stabil Elite ist der erste Song, den man in »Pottoriginale – Roadmovie« hört, aufgelegt von Radio-Urgestein Klaus Fiehe. Dieses Cameo und die Beobachtung, wie harmonisch sich Düsseldorfer Neo-Kraut mit einem Film über Ballsport und Bumsen verträgt, sind direkt zum Einstieg des rund zwei Stunden langen Spielfilm-Debüts von Gerrit Starczewski äußerst angenehme Überraschungen. Der Fotograf war in den vergangenen Jahren vor allem durch sein Nackedei-Projekt »Naked Heart« in der Presse, doch sein Herz gehört seit frühester Kindheit dem Fußball des Ruhrgebiets. Mit der Facebook-Präsenz »Pottoriginale« und zwei gleichnamigen Dokumentarfilmen hat der VfL-Bochum-Fan seinem Verein und dessen Fans bereits mehrfach die Ehre erwiesen. Nun rückt er mit Tankwart a.D. und VfL Jesus zwei der eigenwilligsten Anhänger in den Mittelpunkt eines derben, aber unterhaltsamen DIY-Roadmovies voller Fußballnostalgie und zotigen Sprüchen.