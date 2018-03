»Playerunknown's Battlegrounds« für das Smartphone

Gerade mal ein Jahr lang ist »Playerunknown's Battlegrounds« nun schon draußen und trotzdem konnte der populäre Multiplayer-Shooter bereits mehr als 30 Millionen Einheiten verkaufen – und zwar nur auf dem PC. Die Zahlen der Xbox-One-Version dürften inzwischen ebenfalls recht ordentlich ausfallen. Kurz: Dieses Spiel ist ein absolutes Phänomen, dem auch wir uns schon näherten. Umso erfreulicher, dass mit der nun auch in Europa erhältlichen Mobile-Version wirklich jeder das Prinzip antesten kann.



Das Spiel ist unter dem Titel »PUBG Mobile« sowohl im Google Play Store, als auch im Appstore zu haben – und zwar umsonst. Der Port des technisch gesehen eigentlich recht anspruchsvollen Spiels ist dabei erstaunlich gut gelungen und enthält alles Features der Originalfassung. Dass an Punkten wie Perfomance und Auflösung gespart werden musste, ist natürlich naheliegend.



Das reizvolle Prinzip des Spiels basiert darauf, dass 100 Spieler und Spielerinnen gleichzeitig mit einem Fallschirm über einer weitläufigen Insel abspringen und sich dort so schnell wie möglich bewaffnen und gegen die Kontrahenten verteidigen müssen. Wer dabei Game Over geht, ist sofort raus und kann lediglich ein neues Match starten. Wer am Ende noch steht, hat gewonnen. Die Endgültigkeit bringt extrem viel Spannung in die 10- bis 30-Minütigen Matches.