»Penny Dreadful (Box-Set)«

Wir verlosen 1 DVD-Box-Set von »Penny Dreadful«.

Einige der furchteinflößenden Ikonen der Literaturgeschichte – unter ihnen Dr. Frankenstein und sein Monster, Dorian Gray und weitere klassische Gestalten aus Bram Stokers Roman »Dracula« verbergen sich in den düstersten Gassen des viktorianischen London. Seite an Seite mit einer Reihe neu entwickelter Charaktere agierend, entsteht so die komplexe und schockierende Neuinterpretation eines klassischen Horrordramas. Erfüllt von dunklen Mysterien und atemloser Spannung, ist »Penny Dreadful« ein psychologischer Thriller, in dem persönliche Dämonen aus der Vergangenheit sich Vampiren, bösen Geistern und unsterblichen Bestien als mehr als ebenbürtig erweisen.





Die Gesamtbox mit den Staffeln 1-3 von »Penny Dreadful« erscheint am 28. September 2017 auf DVD und Blu-ray.





