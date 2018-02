Wir verlosen 3 Blu-ray Discs von »Orphan Black (Staffel 5)«.



Die fünfte und finale Staffel von »Orphan Black« erscheint am 14. Februar 2018 auf DVD und Blu-ray.





Weitere Verlosungen findet ihr

In der letzten Staffel versuchen Sarah und ihre Schwestern, Kira vor den Neolutionisten zu schützen, und decken ein über einhundertjähriges Geheimnis auf. Die Reise der Klone nähert sich ihrem Ende. Rachel hat sie in die Enge getrieben und vollständig unter Kontrolle. Aber Sarah und ihre Schwestern sind bereit zu kämpfen. Das ist der Anfang eines tödlichen Endspiels, das extreme Folgen – nicht nur für sie, sondern für die Zukunft der gesamten Menschheit hat. Dieser abschließende Test bringt die Klone bis zu ihrer äußersten Grenze.Wem können sie am Ende überhaupt noch vertrauen?