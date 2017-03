Längst nicht alle Refugees schaffen es, an ihr Ziel zu gelangen. Eine filmische Suche nach Gestrandeten im Grenzgebiet.

Vor ein paar Jahren war ich im Südosten Bulgariens unterwegs. Diese Region, wo die Grenze zwischen Griechenland, der Türkei und eben Bulgarien verläuft, hat eine eigene Poesie und erzeugt eigene Bilder. Zwischen Ägäis und dem Schwarzen Meer weht ein Wind, der verbindet, was sich schon bei den Gerichten und der Musik zeigt, aber auch trennt. Das war noch vor der Flüchtlingswelle, den neuen Grenzanlagen, dem europäischen Schutzwall.



Marita Nehers und Tatjana Turanskyjs »Orientierungslosigkeit ist kein Verbrechen« ist eine Spurensuche im Hier und Jetzt. Wie ist die dortige Lage nach dem Deal der EU mit der Türkei? Ihr Film ist weder Dokumentarfilm noch einfacher Spielfilm, am ehesten vielleicht Essayfilm. Die beiden Schauspielerinnen Nina Kronjäger (als Journalistin Lena) und Anna Schmidt (als Aktivistin Amy) spielen hier, improvisieren da – manchmal sind sie willkommene Staffage für die Landschaftsaufnahmen. Diese sind melancholisch, boshaft, gruselig. Kathrin Krottenthaler fängt mit der Kamera Bilder ein zwischen unendlicher Schönheit und Freiheit sowie bedrückenden Fernaufnahmen real existierender Flüchtlingsunterkünfte. Über 76 Minuten wird man von den Filmemacherinnen rausgezogen, an einen Ort, in eine Welt, die wir kennen, von der wir wissen, der wir aber meist hilflos gegenüberstehen.

— »Orientierungslosigkeit ist kein Verbrechen« (D 2017; R: Marita Neher, Tatjana Turanskyj; D: Nina Kronjäger, Anna Schmidt; Kinostart: 16.03.17; Grandfilm)