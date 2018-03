Oliver Kalkofe moderiert Neuauflage von »Takeshi's Castle«

Es gibt heutzutage ja nicht mehr allzu viele Gründe, das lineare Fernsehen zu nutzen, ab dem 5. Mai gibt es allerdings wieder einen mehr. Dann startet mit »Takeshi's Castle: Thailand« nämlich ein brandneuer Ableger der völlig irrsinnigen Spielshow aus Japan. Die erlangte bereits in den Achtzigerjahren Kultstatus und sorgte hierzulande um die Jahrtausendwende herum auf Sendern wie DSF und später auch RTL2 für staunende Zuschauer.



Das Prinzip war so einfach wie dämlich: Zwei Teams treten in zahlreichen Challenges gegeneinander an, um die Burg von Fürst Takeshi wahlweise zu erobern oder zu verteidigen. Für die Moderation der deutschen Fassung hat mit Oliver Kalkofe zudem noch einen wirklich reizvollen Kommentator gewonnen, der den ohnehin schon vorherrschenden Irrsinn mit Sicherheit passend begleiten wird. Die neuen Folgen laufen ab dem 5. Mai jeden Samstag um 22:00 Uhr auf Comedy Central. Das ist der Trailer zur Neuauflage.