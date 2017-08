Seit den 90ern hat »Nightmare Before Christmas« einen festen Platz im Weihnachtsfernsehprogramm. Der Klassiker von Tim Burton soll jetzt eine Fortsetzung bekommen. Zwar wird kein weiterer Stop-Motion-Film gedreht, dafür soll es eine Comicreihe mit dem Titel »Nightmare Before Christmas: Zero’s Journey« geben. Der japanische Manga-Verlag Tokyopop plant laut Hollywood Reporter sowohl eine klassische, bunte Comicheftveröffentlichung als auch eine schwarz-weiße Manga-Version. Die Reihe wird sich um Jack Skellingtons Hund Zero drehen, der in Christmas Town verloren geht. Tokyopop plant, die Comics ab 2018 zu veröffentlichen.