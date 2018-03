Sie hatte einen Alligator als Haustier, immer die besten Ohrringe, nein, kompletten Outfits der Welt, eine schräge, aber liebenswerte Familie und Probleme, die wir alle bestens nachvollziehen konnten: Clarissa. Die Serie aus den Neunzigern soll jetzt offenbar fortgesetzt werden. Laut Hollywood Reporter sind Hauptdarstellerin Melissa Joan Hart, Serienschöpfer Mitchell Kriegmann und der TV-Sender Nickelodeon in frühen Verhandlungen zu einem Revival. Melissa Joan Hart soll wieder in die Rolle der Clarissa schlüpfen, allerdings nicht als Teenager – das wäre auch absurd – sondern als Mutter der Familie.

So öde und wenig kreativ der Reboot-Boom gerade sein mag, so sehr freuen wir uns doch auf ein Wiedersehen mit Clarissa und der Familie Darling und sind gespannt, ob die Heldin von damals wirklich Journalistin geworden ist, ob Sam heute immer noch über eine Leiter in Clarissas Haus klettern darf und wie sehr heutige Food-Trends Mama Janet Darling freuen. Immerhin hat sie schon Anfang der Neunziger auf Weizengras geschworen.

»Clarissa«, im Original »Clarissa Explains It All« wurde zwischen 1991 und 1994 in fünf Staffeln produziert. In Deutschland war die Serie erst mit dem Start von Nickelodeon ab 1995 zu sehen. Neben »Clarissa« gibt es derzeit einen weiteren Serienklassiker mit Melissa Joan Hart, der neu aufgelegt wird: Netflix arbeitet an einer düsteren Variante von »Sabrina« – allerdings ohne Hart.