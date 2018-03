Als vor fünf Jahren mit »Ni no Kuni« der erste Teil von Level 5’s charmantem Rollenspiel erschien, war das eine kleine Sensation: Für die Produktion des Spieles sind die renommierten Geschichtenerzähler von Studio Ghibli erstmals eine umfangreiche Kollaboration mit einem Entwickler eingegangen. Eine Zusammenarbeit, die in fast jeder Hinsicht aufging und dem Debüt dementsprechend Bestwertungen einbrachte. In den Credits des nun erschienenen Nachfolger findet man den Namen des japanischen Trickfilmstudios dagegen nicht mehr. Dafür konnte Level 5 eine ganze Reihe von ehemaligen Beschäftigten für das neue Projekt gewinnen, die mit ihren Animationen, Kompositionen und Charakterdesigns den Zauber des Originals mühelos aufleben lassen.



Von der Zwei im Titel braucht sich erfreulicherweise niemand irritieren lassen, erzählt »Ni no Kuni II« doch eine komplett neue Geschichte, die auch ohne jegliches Vorwissen aufgeht. Als der junge Prinz Evan nach dem Ableben seines Vaters die Thronfolge antreten will, zwingt ihn ein Putsch zur Flucht aus dem eigenen Königreich. Das muss nun an anderer Stelle von Grund auf neu errichtet werden und ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Abenteuer. Im Kern ein klassisches Rollenspiel japanischer Machart, experimentiert »Ni no Kuni II« erstaunlich viel mit unterschiedlichen Systemen: Aufbaustrategie, Mikromanagement und taktische Manöver werden schnell ein integraler Bestandteil des Gameplays und bieten immer wieder willkommene Abwechslung, ohne allzu sehr in den Vordergrund zu rücken. Diese Nebenschauplätze wurden zudem erfreulich einfach und zugänglich gehalten, so dass erst gar kein Frust über die langwierige Statistik-Lektüre in irgendwelchen Untermenüs aufkommen muss.



Die große Stärke von »Ni no Kuni II« ist die Geschichte mit seinen liebenswerten Figuren. Wenn nach einigen Stunden das grundlegende Charakter-Ensemble zusammengefunden und sich auf ein gemeinsames Ziel geeinigt hat, ist es um den Spieler oder die Spielerin längst geschehen. Dazu trägt natürlich auch die umwerfende Präsentation des Spieles, hat man hier doch endlich den spielbaren Trickfilm vor sich, den man sich schon seit »Dragon's Lair« wünscht. Und das lässt auch Kritiker der japanischen Exzentrik über gewisse, kauzige Eigenarten mühelos hinwegsehen.



»Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs« für PlayStation 4 und PC (Bandai Namco / Level-5)