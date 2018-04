Neues Mittelerde-Buch aus dem Tolkien-Nachlass

Eigentlich hatte er bereits angekündigt, keine Titel mehr aus dem Nachlass seines Vaters zu veröffentlichen, nun scheint er es sich doch anders überlegt zu haben: Mit »The Fall Of Gondolin« bringt Christopher Tolkien, der jüngste Sohn des »Herr der Ringe«-Schöpfers, nach dem letztjährigen »Beren und Lúthien« einen weiteren Band zur Frühgeschichte von Mittelerde heraus. »The Fall Of Gondolin« sammelt verschiedene Erzählungen um die namensgebende Stadt, eine versteckte und komplett aus weißem Marmor erbaute Elben-Metropole.



Die Geschichten des Bandes sollen über weite Strecken bekannt, dafür aber von Christopher Tolkien in einen neuen Zusammenhang gesetzt und kommentiert worden sein – für Fans des Mittelerde-Universums auf jeden Fall ein großes Highlight. Das Buch kann in der englischen Fassung bereits auf Amazon vorbestellt werden soll im August erscheinen. Ob und wann eine deutsche Übersetzung veröffentlicht wird, ist derweil noch nicht bekannt.