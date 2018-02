Menschen sind Arschlöcher. Widerliche, von niederen Instinkten getriebene Gestalten, die für ihren eigenes Wohlbefinden über Leichen gehen und die Moral vom Hofe jagen. Das zumindest glaubt man nicht nur, wenn man hin und wieder die Nachrichten schaut, sondern auch, wenn man sich Science-Fiction-Serien wie »Altered Carbon« oder natürlich »Westworld« reinzieht. Letztere hat wie keine andere das Kunststück vollbracht, dass man vor allem mit den Roboterwesen fühlt, die natürlich mit der Zeit viel mehr sind, als dieses Wort zu verfassen vermag.





Deshalb wundert es nicht, dass man sich beim neuen Trailer zur zweiten »Westworld«-Staffel von der ersten Sekunde an mit geladener Knarre in der Hand an die Seite von Evan Rachel Woods’ Dolores Abernathy stellen will, um den Rachefeldzug gegen die Betreiber von »Westworld« anzutreten. Denn natürlich ist der Trailer wieder ebenso glitzernd, doppelbödig und perfekt inszeniert, wie es die Serie in ihren besten Momenten ist. Zur Pianomelodie von Kanye Wests »Runaway« liefert Dolores einen Monolog, der ziemlich genau vorzeichnet, was in der zweiten Staffel passieren wird und was sich schon im Finale der ersten abzeichnete: Die Bewohner von Westworld werden diese Lüge einer Welt, in der sie gefangen waren, hinter sich lassen. »This world was a lie«, sagt Dolores. »Because this is your world. We’ve lived by your rules long enough.« Und weiter: »We can burn this world to the ground. And from the ashes ... build a new world.« Die Bilder dazu zeigen mal poetisch, mal brutal die kommenden Kämpfe zwischen Menschen und Robotern, während man im Kopfe automatisch den Refrain zu »Runaway« mitdenkt, in dem es ganz treffend heißt: »Oh, she's a little runaway / Daddy's girl learned fast«.

Serienstart ist übrigens Ende April – ein wenig müssen wir uns also noch gedulden ...