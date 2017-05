Das wichtigste Stichwort: Zusammenhalt! Der Trailer für die fünfte Staffel von »Orange Is The New Black« zeigt die Frauen von Litchfield stinkwütend. Gemeinsam lehnen sie sich gegen die Gefängnisführung auf und fordern ein Ende der unmenschlichen Zustände in ihrem vorübergehenden »Zuhause«. Dass das bei den unterschiedlichen Charakteren in der Gruppe nicht unbedingt leicht werden wird, ist klar.