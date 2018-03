He did it ↘️⬇️↙️ #RalphBreakstheInternet pic.twitter.com/VBheFBzc2R

Die Aufgabe dieses Mal lautet, ein Ersatzteil für »Sugar Rush«, das Racing Game von Ralphs Komplizin Vanellope Von Schweetz, zu finden. Von der Spielhalle führt der Weg das schrullige Protagonisten-Team direkt ins Internet. Der Trailer zeigt bereits einige Szenen der virtuellen Welt, so etwa einen Besuch von Ralp und Vanellope beim Online-Auktionshaus Ebay. Man darf also gespannt sein, welche Anspielungen und Referenzen der fertige Film noch beinhalten wird.



In den USA startet der Film schon am 21. November, in Deutschland müssen wir uns noch bis zum 24. Januar 2019 gedulden.