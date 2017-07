Neuer Trailer zu »The Shape of Water«

Guillermo del Toros Film ist nicht von dieser Welt. »The Shape of Water« dreht sich um die Beziehung zwischen einer stummen Frau und einem mysteriösen Wasserwesen. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen.

Guillermo del Toro (»Pans Labyrinth«) ist für prächtige Kinowelten bekannt, in die er seine Zuschauer entführt. Dies könnte ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit bei seinem neuen Film ebenso brillant glücken. Der neue Trailer zu »The Shape Of Water« lässt in die fabelhafte Welt eines mysteriösen Wasserwesens blicken, das in der Menschenwelt gefangen ist und für Experimente benutzt wird. Historisch einzuordnen ist der Film in die Zeit des Kalten Krieges in den 1960er Jahren. In einer geheimen Regierungseinrichtung werden Experimente und Untersuchungen an Wasserwesen unternommen, um sich einen Vorteil im Krieg zu verschaffen. Was sind diese Wesen und wozu sind sie in der Lage?



Protagonistin ist die stumme Elisa, gespielt von Sally Hawkins (»Blue Jasmine«), die in dieser Einrichtung als Putzfrau arbeitet und das Wesen schließlich entdeckt. Sie ist fasziniert, kommuniziert mit ihm und bringt ungeahnte Seiten zum Vorschein. Elisa lässt sich von dem Forscher Strickland, alias Michael Shannon, nicht abschrecken; sie hält es nicht für unmenschlich, im Gegenteil: Der Überzeugung folgend, dass es Emotionen spüren und Kommunikation verstehen kann, versucht sie mit all ihrer Hingabe, das Wasserwesen zu retten. Zum ersten Mal fühlt sie sich verstanden, ohne den Druck, wirklich sprechen zu müssen. Eine außergewöhnliche Beziehung, die ohne Worte funktioniert.



Hier könnt ihr euch den Trailer zum Film anschauen: