Universal Pictures belebt seine klassischen Monster neu. Den Auftakt einer Reihe von Reboots macht »The Mummy« mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Der neue Trailer gibt einen ausgiebigen Einblick.

Geschrieben am 03. April 2017, 14:58

Im Rahmen einer groß angelegten Reboot-Aktion rückt Universal Pictures jene Monster erneut ins Spotlight, die dem Filmstudio von den 30er bis 50er Jahren große Erfolge bescherten. »The Mummy« macht den Auftakt eines neuen Kinouniversums, und glaubt man dem neuen Trailer, weht im Reboot ein rauer Wind.



Untermalt von einem atmosphärischen Remix des Rolling-Stones-Klassikers »Paint It Black« sieht man viel Action, moderne CGI-Technik und Tom Cruise, allerdings nur wenig Monster-Charme. Fast so, als hätte man es hier mit einer weiteren »Mission Impossible«-Fortsetzung zu tun. Die Zeiten, in denen die »The Mummy«-Filmreihe dem Abenteuer-Klamauk-Segment verpflichtet war, scheint damit nun endgültig vorbei.

Am 8. Juni startet »The Mummy« in den deutschen Kinos. Ein zweiter Film der Universal Monster-Reihe ist bereits für den 13. April 2018 angekündigt, bislang allerdings noch ohne weitere Details.