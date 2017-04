Neuer Trailer zu »The Circle«

Am 14. September startet mit »The Circle« die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Dave Eggers in den hiesigen Kinos. Der neue Trailer gewährt nun weitere Eindrücke zum Film.

Geschrieben am 20. April 2017, 16:32

Mit »The Circle« ist dem US-Autoren Dave Eggers ein verblüffender Bestseller-Roman gelungen, der die anhaltende Digitalisierung aller Lebensbereiche clever überspitzt und so drängende Fragen aufwirft. Die gleichnamige Verfilmung mit Emma Watson und Tom Hanks in den Hauptrollen startet hierzulande am 14. September. Ein neuer Trailer gewährt nun frische Eindrücke.