Zu wenig Maps, kein Tiefgang, kaum Möglichkeiten zur Individualisierung – »Star Wars: Battlefront« musste zum Launch im Herbst 2015 eine Menge Kritik einstecken. Vieles davon völlig zu Recht, wusste der Multiplayer-Shooter abseits der beeindruckenden Schauwerte und dem zugänglichen Gameplay doch gar nicht mal so viel zu bieten und dementsprechend auch nicht wirklich lange zu motivieren. Diesmal soll alles anders werden, wie der neue Gameplay-Trailer verspricht, durch den niemand geringeres als John Boyega führt.Am markantesten ist dabei der Umfang zum Launch des Spiels: Statt der vier Locations zum Start des ersten Teils gibt es hier direkt 18 Schauplätze zu erkunden. Auch die spielbaren Helden wurden von 6 auf 14 hochgeschraubt. Außerdem gibt es statt 11 nun gleich 39 Raumschiffe und andere Vehikel zum Start. Darüber hinaus bedient sich »Star Wars: Battlefront 2« nun auch einem Klassensystem, wie man es etwa aus der »Battlefield«-Reihe kennt. So darf man fortan zwischen Assault, Heavy, Specialist und Officer wählen. Das könnte sich empfindlich auf das bisher kaum ausgeprägte Teamplay des Shooters auswirken. Dass all das dank der Frostbite-Engine wieder mal sensationell gut aussieht, braucht an dieser Stelle wohl nicht noch einmal extra erwähnt werden.