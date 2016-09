J.K. Rowling ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus – und schrieb das Drehbuch zur Verfilmung ihres Buchs »Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind«. Jetzt gibt es den neuen Trailer.



Gute Nachrichten für Harry Potter-Addicts und alle, die noch von ihm bezaubert werden wollen. Während sich J.K. Rowling weiter offen hält, die Buchreihe eines Tages fortzusetzen, ist für beste Kino-Unterhaltung in den nächsten Jahren bereits gesorgt. Der Film »Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« (Kinostart: 17. November 2016) ist der Beginn einer Trilogie, die von den Abenteuern des Newt Scamander erzählt.



Scamander ist der Autor des gleichnamigen Lehrbuchs (im Original »Fantastic Beasts And Where To Find Them«), das wiederum Zauberlehrling Harry Potter 70 Jahre später lesen wird. Dahinter steckt die geballte Magie der begnadeten Erzählerin Rowling. Sie verfasste Scamanders Buch als Spin-Off der Harry Potter-Reihe, und ist nun auch für das Drehbuch der Verfilmung unter der Regie von David Yates verantwortlich. In den Hauptrollen sind Eddie Redmayne, Colin Farrell und Ezra Miller zu sehen. Die Fortsetzungen sind für 2018 und 2020 geplant.



Der neueste Trailer zeigt eine Reihe der Gefahren, Gegenspieler und Gefährten von Newt Scamander. Film ab!