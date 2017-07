Arne Feldhusen (u.a. »Stromberg«, »Tatortreiniger« und »Der kleine Mann«) erfreut sich einer ungeheuren Fangemeinschaft, stehen seine Filme doch vor allem für einen außergewöhnlich charmanten Erzählstil, dem insbesondere der Humor nie abhanden kommt. Für sein neuestes Werk » Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt « bedient sich Feldhusen des gleichnamigen Romans von Sven Regener Karl Schmidt (Charly Hübner) erleidet am Tag des Mauerfalls einen drogeninduzierten Nervenzusammenbruch und sitzt fortan in der Psychiatrie. Seine Freunde, zu diesem Zeitpunkt bereits angesagte DJs der aufstrebenden Techno-Szene, machen sich jenseits der offenen Grenze auf zur Deutschland-Tour. Was ihnen fehlt? Ein Fahrer, der clean bleibt. Kurzerhand steht fest: Niemand eignet sich als Chauffeur besser als Karl, dem der triste Klinikalltag ohnehin allmählich zu grau wird. Schrill, originell und emotional: »Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt« ist ein ereignisreicher Roadtrip zwischen Techno, Freiheit und geschundener Psyche.Um euch die Wartezeit bis zum Starttermin ein bisschen erträglicher zu machen, haben wir hier den nagelneuen Trailer zum Film.