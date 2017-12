Der letzte Kinoauftritt der Schauspielerikone stellt gleichzeitig auch das Regiedebüt des »Realismus ist die Praxis, eine Situation so zu akzeptieren, wie sie ist«.Der letzte Kinoauftritt der Schauspielerikone stellt gleichzeitig auch das Regiedebüt des »Fargo «-Darstellers John Carrol Lynch dar. Zu sehen gibt es »Lucky« ab dem 08. März. Bis dahin könnt ihr euch hier den deutschen Trailer ansehen:

Es gibt kaum einen Schauspieler, der als so wandelbar galt wie Harry Dean Stanton . Der erst im September diesen Jahres verstorbene Schauspieler hat durch seine einzigartige Darbietung verschiedenster Nebenrollen begeistert. Die Szene, in der er sich als verwirrter Vater durch die staubtrockene Wüste von Wim Wenders’ »Paris, Texas« bewegt, hat Filmgeschichte geschrieben.Wüstenartig wirkt auch die letzte Produktion in der Harry Dean Stanton mitgewirkt hat. Dort spielt er den 90-jährigen Lucky, der in einem kleinen Ort wohnt und jeden Tag der selben Routine nachgeht. Während seinen alltäglichen Beschäftigungen verzichtet er nicht darauf, die Außenwelt auf charmante und humorvolle Art mit seinen Lebensweisheiten und Anekdoten zu bereichern: