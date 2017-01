Die dritte und letzte Einzelverfilmung um Wolverine aus Marvels »X-Men«-Reihe kommt am 2. März in die Kinos. Es wird der letzte Film mit Hugh Jackman als Titelfigur und Patrick Stewart als Charles Xavier sein, und gleichzeitig der erste Filmauftritt von Dafne Keen als Laura Kinney aka X-23.Fans der Comicreihe warten schon lange auf ihren Auftritt in den Verfilmungen. Die Handlung setzt im Jahr 2029 an. Die wenigen verbliebenen Mutanten werden von der Essex Corporation gejagt, um sie als Soldaten einzusetzen. Der alternde Logan und das junge Mädchen Laura Kinney, ein aus seiner DNA erschaffener weiblicher Wolverine-Klon, setzen sich zur Wehr. Hört sich nicht nur spannend an, sieht auch spannend aus: Der Trailer präsentiert Lauras Debüt als actionreiches Road-Movie. Das alles zu den schönen Klängen von Jim Croces »I've Got A Name«. Ein würdiger Abschluss der Trilogie, und ein würdiger Abschied von Hugh Jackman als Wolverine.