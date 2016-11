Endlich gibt es den ersten längeren Trailer zum Musical »La La Land« mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Die beiden spielen ein bis über beide Ohren verliebtes Pärchen, das gemeinsam versucht, groß raus zu kommen – und dabei auch noch singt und tanzt. Ein bisschen Kitsch hat doch noch nie geschadet...

Geschrieben am 18. November 2016, 10:27

In den ersten beiden dialogfreien Teasern zu »La La Land« haben Hollywood-Baes Emma Stone und Ryan Gosling ihr Gesangstalent unter Beweis stellen können. Der neue Film von Damien Chazelle scheint genau das Richtige für all die hoffnungslosen Romantiker unter uns zu sein. Nun gibt es endlich einen längeren Trailer, der uns die Story noch ein wenig näher bringt.

Die angehende Schauspielerin Mia und der bisher erfolglose Jazzpianist Sebastian haben große Träume. Sie verlieben sich in einander und wollen den Weg zum Erfolg gemeinsam bestreiten. Natürlich werden sie dabei des Öfteren auf die Probe gestellt. Haufenweise Kuss- und Tanzszenen runden das Ganze ab. Klingt erstmal super cheesy, aber wird mit Sicherheit eines der Filmhighlights im kommenden Jahr. Nicht umsonst zählt das Musical bereits jetzt zu den heißesten Kandidaten für die kommenden Oscars. Wir sind gespannt! Am 12. Januar kommt »La La Land« in die Kinos.