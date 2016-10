Kirk ist beim Freitagsdinner zu Gast. Kirk. Beim. Freitagsdinner. Und die Gilmore Girls selbst? Wissen nicht so recht wohin mit sich. Netflix hat einen neuen Trailer zu »Gilmore Girls – Ein neues Jahr« veröffentlicht und der gibt einen tieferen Einblick in die vier anstehenden Folgen. Rory ist offenbar arbeitslos und sucht nach neuen Aufgaben, Lorelai ist mit Luke zusammen und scheint in so etwas wie einer Midlife-Crisis zu stecken und auch Emily Gilmore hadert mit sich. Die Großmutter muss mit dem Tod ihres Ehemanns zurecht kommen.