Eine Sache hebt »Deadpool« ganz besonders von seinen Superhelden-Kollegen ab: ein ironischer Humor, der beizeiten mit einem dicken Holzhammer anklopft. Auch in der Fortsetzung des Marvel -Erfolgsfilms dürfen Fans daher reihenweise Gags und lockere Sprüche von Hauptdarsteller Ryan Reynolds erwarten.

In einem neuen, wieder sehr charmant gemachten Trailer zu »Deadpool 2« steht nun allerdings zunächst ein anderer Charakter im Mittelpunkt: Nathan Summers alias Cable. Josh Brolin verkörpert den Mutanten, der in einigen Comics bereits gemeinsame Abenteuer mit Deadpool erlebte, oder versuchte, diesen umzubringen. Am 17. Mai wird »Deadpool 2« in den Kinos starten, dann wissen wir, ob Cable hier als Gegner oder Antiheld auftritt.