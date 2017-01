Wenn eine Schauspielerin der Disney-Romanze neue Klasse verleihen kann, dann ganz sicher Emma Watson. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass die junge Britin schon lange so ziemlich jede Rolle mit Bravour ausfüllt, von der Zauberschülerin bis zur UNO-Sonderbotschafterin . Warum daher nicht auch Belle, die titelgebende Schöne im Realfilm-Remake des Zeichentrick-Klassikers »Beauty & The Beast«.Aber brauchen wir wirklich ein weiteres Disney-Musical? Vermutlich ja. Und spätestens wenn die Titelmelodie erklingt und es zum Ende des Trailers schmachtend »beatuy and the beast« trällert, schnappt die Falle zu. Oder etwa nicht?