Nachdem Michael Keaton für seine schauspielerische Leistung in »Birdman« für die diesjährigen Oscars nominiert wurde, schlüpft er jetzt für »Spider-Man: Homecoming« in die Rolle des Superschurken. Als Vulture legt er sich mit dem jungen Peter Parker alias Tom Holland an. Das Reboot zur »Spider-Man«-Reihe erscheint am 7. Juli im Kino.Wie bereits in einem ersten Trailer bekannt wurde , übernimmt Robert Downey Jr. als Iron Man den Part des Patenonkels des Superhelden und scheint neben seiner Mentor-Tätigkeit auch eine entscheidende Rolle für die Handlung des Films zu spielen. Während der erste Trailer vor allem Einblick in des Leben des jungen Peter Parkers gab, verrät der folgende mehr über den Inhalt des Films.