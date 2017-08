Darren Aronofsky hat sein Publikum schon mit psychologischen Dramen wie »Requiem For A Dream« mit Jared Leto und »Black Swan« mit Natalie Portman begeistert. Nun zaubert er wieder einen Film mit Starbesetzung aus der Horrorkiste: »Mother!«, der am 15. September in den Kinos startet, dreht sich um einen Dichter, gespielt von Javier Bardem und seine junge Ehefrau, gespielt von Jennifer Lawrence . Bekannt aus »Die Tribute von Panem« »American Hustle« und »Joy« ist sie zum ersten Mal in einem Horror-Thriller zu sehen, dessen Trailer eine spannende Handlung verspricht, die in den Tiefen der Psyche gräbt und blutrünstige Details nicht auslässt.



Der Trailer zeigt das Paar Lawrence/Bardem in Harmonie lebend in einem viktorianischen Haus, aus dem sie ein Paradies zaubern möchten. Die Situation spitzt sich zu als plötzlich ein fremder Mann und wenig später seine Ehefrau, gespielt von Michelle Pfeiffer, auftauchen und Gäste des Hauses werden. Als schließlich die Söhne des Paares erscheinen, spielt sich ein mörderisches Szenario ab, das der Dichter in seine Werke aufnimmt und so an Popularität gewinnt. Seine Fangemeinde wirkt für den narzisstischen Dichter wie ein Segen, doch seine Ehefrau erkennt schnell, dass sie einer unaufhaltsamen Bedrohung ausgesetzt sind. Aber, schaut selbst: