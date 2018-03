Gilead, dieser eigentliche Gottesstaat ist für Frauen die reinste Hölle. Wie sich diese für die »Handmaids«, also Mägde ausprägt, erklärt Offred (Elisabeth Moss) aus dem Off im neuen Teaser zur zweiten Staffel »The Handmaid’s Tale«:»Wear the red dress. Wear the wings. Shut your mouth. Be a good girl. Roll over and spread your legs. Yes Ma’am. May the lord open ... « Dass sie sich mit ihrem Dasein als Sklavin und Gebärmaschine keineswegs abgefunden hat, wurde bereits in der ersten Staffel klar. Im Teaser drückt sie ihr Unbehagen mit einem schlichten: »What the actual f...?!?« aus. Dazu gibt’s ein paar kurze Szenen zu sehen, viel über den Plot wird allerdings erst mal nicht verraten.

»The Handmaid’s Tale« basiert auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood von 1985 (auf Deutsch: »Der Report der Magd« . Dank des Wahlsiegs von Donald Trump und auch die Debatte um #MeToo ist der Stoff aber nach wie vor gruselig aktuell. In den USA sind die neuen Folgen im April zu sehen. In Deutschland erscheint die erste Staffel am 15. März 2018 auf DVD und Blu-ray.