Neuer Sonic-Sneaker von Sega und Puma

Der im Jahr 1986 veröffentlichte Puma RS-100 warb mit einer neuartigen Dämpfungstechnologie, das darauf folgende Modell von 1987 sogar mit einem Tracking-Chip, der mit einem Apple, Commodore oder den IBM PC verbunden Laufstatistiken übermittelte. Kurz: Die Serie war in jeglicher Hinsicht ungewöhnlich. Dass mit Segas lauffreudigem Maskottchen Sonic The Hedgehog nun auch eine Ikone der Achtzigerjahre den Relaunch der Reihe einleitet, liegt da natürlich nahe. Ein kurzer, im Rahmen des SXSW vorgestellter Teaser enthüllte diese Kollaboration nun, deutete den Sneaker allerdings nur an. Der reguläre RS-0 soll am 14. April in die Stores kommen, von der Sonic-Variante dürfte man in Kürze noch mal hören.