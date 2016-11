Ein Affe, der Bäume auf Hubschrauber wirft: Der neue Trailer von »Kong: Skull Island« mit Tom Hiddleston und Brie Larson in den Hauptrollen verspricht so einiges. Während man beim ersten Teaser noch recht sparsam mit Bildern des neuen King Kong umging, kann man den überdimensionalen Affen jetzt in voller Größe betrachten.