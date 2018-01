Das traditionelle Studiosystem Hollywoods sieht sich gegenwärtig mit zahlreichen neuen Mitbewerbern konfrontiert, die mehr sein möchten, als nur Streaming-Portale und Serien-Schöpfer. Mit »Bright« bewarb Netflix unlängst einen Blockbuster mit großer Kampagne und auch Amazon möchte im Filmgeschäft erfolgreich werden. »The goal of Amazon Studios is to turn original stories into great entertainment«, lautet die Ankündigung.

Was man dazu als Onlinekaufhaus mit mäßigem Renommee als Filmproduzent vor allem braucht sind große, glaubwürdige Namen. »Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot« hat davon einige zu bieten: Unter der Regie von Gus van Sant (»Good Will Hunting«) spielt Joaquin Phoenix die Hauptrolle neben Jonah Hill, Rooney Mara (»The Girl with the Dragon Tattoo«) und Jack Black. Verfilmt wird die tragische Lebensgeschichte des amerikanischen Cartoonisten John Callahan, der durch einen Autounfall im Alter von 21 querschnittsgelähmt wurde. Seine körperliche Beeinträchtigung verarbeitete er in seinen Zeichnungen oder ertränkte sie in Alkohol. Eine Rolle, die wie gemacht scheint für Joaquin Phoenix, der sein feines Gespür für gescheiterte Persönlichkeiten schon oft unter Beweis stellte.Seht hier den Trailer zu »Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot«. Wann und ob der Film in Deutschland im Kino zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.