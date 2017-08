Erneut wagt sich Eminem ins Filmgeschäft und produziert 15 Jahre nachdem seine Wurzeln im Battle-Rap in »8 Mile« beschrieben wurden einen weiteren Film. »Bodied« wagt dabei einen satirischen Zugang. Er thematisiert Rassismus, Ausschluss und Mobbing im Battle-Rap aus der Perspektive eines jungen weißen Mannes, der versucht, sich im Underground zu behaupten. Diese Geschichte erinnert stark an Eminems eigene Biographie und die Schwierigkeiten, die er in der Szene hatte bis er als Rapper ernst- und wahrgenommen wurde.Regie führte Joseph Kahn, der bereits Musikvideos für Künsler wie Taylor Swift Dr. Dre und Eminem selbst drehte. Das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Alex »Kid Twist« Larsen, der nicht der einzige echte Rapper im Projekt ist. Weitere Darsteller aus der Szene sind Dizaster, Hollow Da Don, Dumbfounded und Loaded Lux. Calum Worth und Anthony Michael Hall (»The Dark Knight«), Debra Wilson (»Avatar«) und Charlamagne Tha God übernehmen weitere wichtige Rollen. Am 7. September feiert »Bodied« seine Premiere beim Toronto International Film Festival.



Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen: