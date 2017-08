Wir sind sehr gespannt darauf, wie sich die toxische Liebesbeziehung zwischen Harley und dem Joker in ihrem neuen Film entwickelt und können den ersten Trailer kaum abwarten. , Henry Cavill als Superman und Gal Gadot als Wonder Woman gehört. Geplant ist außerdem eine weitere Reihe im DC-Universum, in der Charaktere und Handlungen neben den groß produzierten Kinofilmen in mehreren unabhängigen Filmen abgehandelt werden. Hinzu kommt ein Streifen über den Joker von »The Hangover«-Regisseur Todd Phillips, bei dem allerdings nicht Jared Leto die Rolle des Batman-Erzfeindes übernehmen wird.Wir sind sehr gespannt darauf, wie sich die toxische Liebesbeziehung zwischen Harley und dem Joker in ihrem neuen Film entwickelt und können den ersten Trailer kaum abwarten.

Die Antihelden Joker und Harley Quinn aus dem DC-Universum bekommen laut Hollywood Reporter einen eigenen Film, nachdem sie 2016 in » Suicide Squad « zu sehen waren. Regie führen werden Glenn Ficarra und John Requa, die auch das Drehbuch für die Filmkomödie »Crazy, Stupid, Love« geschrieben haben. Der Film mit Jared Leto und Margot Robbie wird wohl ein etwas anderes Temperament haben, so soll es eine »kriminelle Liebesgeschichte« werden. Ein Insider berichtet: »An insane and twisted love story. ›When Harry Met Sally‹ on benzedrine.« Der Film soll nach einem Sequel zu »Suicide Squad« erscheinen, doch allzulange wird man nicht darauf warten müssen.Der Film fällt unter die Haupt-Filmreihe von