Vor kurzem ist die neue Staffel von »Game Of Thrones« angelaufen und sorgt mit den ersten Episoden bereits für Trubel bei den Fans. Skurrile Theorien, intensive Analysen und emotionale Ausbrüche gehören bei dieser Serie zur Tagesordnung und machen mitsamt der Undurchschaubarkeit wohl ihren Reiz aus. Das hat auch Matt Groening, der Macher der »Simpsons« und von »Futurama« , begriffen und erschafft nun eine neue Serie, die Mittelalter und Fantasy zusammenbringt. »Disenchantment« soll das neue Werk heißen.Laut Variety soll es inhaltlich um ein einstürzendes Königreich namens Dreamland gehen, wo die dem Alkohol zugeneigte Prinzessin Bean, ihr Elfen-Begleiter Elfo und ihr persönlicher Dämon Luci versuchen, zwischen Leben und Tod, Liebe und Sex und vielen Abenteuern ihr Lachen nicht zu verlieren. Ganz typisch kann sich Matt Groening soziokulturelle Statements nicht verkneifen und geht auch in diesem Werk auf unsere Welt »voller Leid und Idioten« ein, in der sich die Charaktere zurechtfinden müssen.Die Comedy-Serie wird mit 20 Episoden von Netflix angesetzt. Die ersten zehn Folgen werden voraussichtlich im nächsten Jahr zu sehen sein. Besonders erfreulich ist die erneute Besetzung von Billy West, der in Futurama die Stimmen von Fry, Professor Farnsworth, Zapp Brannigan und Dr. Zoidberg übernommen hat. Wie vielen Charakteren er wohl dieses Mal seine Stimme verleiht? Wir sind sehr gespannt auf die neue Serie und können den ersten Trailer kaum erwarten.