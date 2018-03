Einmal im Jahr kommen im Paley Center for Media in Los Angeles die kreativen Köpfe unzähliger TV-Formate zusammen, um im Rahmen von öffentlichen Paneldiskussionen die aktuellen Entwicklungen ihrer Serien zu diskutieren. Die jüngste Ausgabe des Festivals ging am vergangenen Sonntag im Dolby Theatre über die Bühne und hat vor allem zur dritten Staffel von »Stranger Things« eine Menge interessanter Enthüllungen mitgebracht.



So soll Executive Producer Shawn Levy etwa verraten haben, dass die dritte Staffel im Sommer 1985 spielt und dabei gleich in vielerlei Hinsicht Veränderungen mit sich bringt. Die Schule spielt so nämlich erstmals kaum noch eine Rolle, da sich das Geschehen überwiegend auf die Ferien verlagert. Die Stimmung dürfte im Gegensatz zu den sonst eher herbstlichen Rahmenbedingungen ebenfalls von diesem Jahreszeitenwechsel betroffen sein. Und ja, auch die bei dieser Jahreszahl naheliegende »Zurück in die Zukunft«-Referenz soll eine Rolle spielen.



Deutliche Veränderungen sollen zudem auch in den Beziehungen der Hauptfiguren zu spüren sein: Sowohl Eleven (Millie Bobbie Brown) und Mike (Finn Wolfhard), als auch Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink) seien jetzt richtige Paare, so Levy. Über die Rückkehr von Steve Harrington (Joe Keery) in seiner neuen Beschützerrolle dürften sich zudem auch einige freuen.



Die zweite Staffel von »Stranger Things« lief im Oktober des letzten Jahres und konnte durchaus als gelungen bezeichnet werden. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel beginnen erst in Kürze, womit eine Premiere in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich wird und man sich vermutlich auf das kommende Jahr einstellen darf.