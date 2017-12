06 Mama ist die Beste

Ist es bei euch auch so, dass am Ende Mama den meisten Stress an Weihnachten hat? Guckt doch nach getaner Vorbereitung zusammen »Call The Midwife« . Die BBC-Serie dreht sich um eine Gruppe Nonnen und Hebammen in einem ärmlichen Viertel in London in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Sympathische Charaktere, eine schöne Ausstattung, viele niedliche Babys, historischer Kontext (Contergan, die Pille ...) und eine Portion Sozialdrama in bislang fünf Staffeln auf Netflix.