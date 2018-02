Die Erde ist überbevölkert, also wird ein Team losgeschickt, Ausweichmöglichkeiten im Weltall zu finden. Familie Robinson ist Teil dieser Mission. Blöd nur, dass ihr Raumschiff unterwegs vom Kurs abkommt und eine Bruchlandung auf einem fremden Planeten hinlegt. Das war die Prämisse von »Lost In Space« , einer Sci-Fi-Serie aus den Sechzigern sowie dem Kino-Remake von 1998. Im April startet bei Netflix nun eine weitere Neuauflage des Stoffs als Serie.Der erste Teaser verrät bislang nur wenig mehr, er zeigt die Familie in ihrer Ausrüstung auf dem Weg zum Raumschiff. Aus dem Off erklärt die Mutter, wie es zu der Mission kam, gegen Ende wird noch der Name des jüngsten Sohns eingeblendet: Will Robinson, der auch schon im Original eine wichtige Rolle gespielt hat. Dann gibt es einen Zeitsprung zum Unfall des Raumschiffs. Rein optisch hat die neue Serie natürlich wenig mit der alten zu tun und es ist fast ein bisschen schade um den Alufolien-Weltraum-Look und die auftoupierten Frisuren der Sechziger. Ob das Remake was taugt, erfahren wir ab dem 13. April 2018. Dann startet die erste Staffel von »Lost In Space – Verschollen zwischen fremden Welten« bei Netflix.