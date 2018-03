Eine Fantasie, ein lautes Gedicht und eine freigeistige Geschichte von Musik und Liebe, das alles soll »Paradox« laut Netflix sein. Schauspielerin Daryl Hannah führt Regie bei einem fantastisch anmutenden Western mit Songwriter-Ikone Neil Young in der Hauptrolle.



Dass sich der knurrige Altmeister bestens mit psychedelischen Western auskennt, bewies er bereits Mitte der Neunziger, als er den schroffen Soundtrack zu Jim Jarmuschs sprödem Schwarz-Weiß-Meisterwerk »Dead Man« lieferte. Selbstreden stammen auch die Klänge zu »Paradox« stammen von Neil Young.



Der Trailer verrät wenig zur Handlung, vermittelt jedoch einen ersten Eindruck von der Machart des Films, die roh, reduziert und selbstgemacht wirkt. Visuell erinnert hier wenig an den technisch hohen Standard, den man von Netflix-Eigenproduktionen wie »Dark« kennt. Es bleibt abzuwarten, ob der Look dem sonderbaren Inhalt des Films zugute kommt.