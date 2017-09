Die zweite Season der Netflix -Erfolgsserie setzt auf einen engeren Rahmen erzählter Zeit. Wer weiß, ob es mit dieser Komprimierung zusammenhängt oder einfach der Tatsache geschuldet ist, dass eine gute Geschichte nicht hundertprozentig der Wahrheit entsprechen muss – jedenfalls hat Escobars Sohn eine Liste angeblicher Unwahrheiten veröffentlicht und der Serie damit einen Schub verpasst, den sie nicht nötig gehabt hätte. Wie schon in der ersten Staffel wird der Plot mit genüsslicher Ruhe erzählt, wobei sich die Spannung zum Finale hin dramatisch zuspitzt. Den Machern und Hauptdarsteller Wagner Moura gelingt das Kunststück, die Legende weder zu verteufeln noch zum Helden zu verklären. Don’t hate the player, hate the game.