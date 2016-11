Es gibt definitiv viel zu wenig Katzen in Hollywood. Gut, dass ein (menschliches) Pärchen aus England dem jetzt entgegenwirkt und mit ihren Miezen, Tara und Willow, »E.T.« und Co. auf Instagram nachstellt.

Ihr seid absolute Film- und Katzennarren? Dann ist der Instagram-Account » moviecats « mit Sicherheit genau das Richtige für euch. Dort findet ihr zwei wundervolle Miezen namens Tara und Willow, die mit ihrem Herrchen berühmte Filmszenen nachstellen. Wer hätte gedacht, dass »E.T.«, »Alien« und »Shining« so schön aussehen können?

Hinter dem Ganzen stecken David und Sarah, ein Pärchen aus Nottinghamshire. Für ein Pubquiz hatten sie die Idee, die Filmrunde mit einem Schnappschuss ihrer Miezen aufzupeppen. Bei den Teilnehmern kam das so gut an, dass sie das erste Bild ins Internet stellten und Tara und Willow einen eigenen Instagram-Account widmeten – wobei Tara in den meisten Posts zu sehen ist.



Mittlerweile folgen ihnen über 43.000 Menschen, die in regelmäßigen Abständen mitraten, um welchen Film es sich handeln könnte. Außerdem könnt ihr auf » casualmoviecats « verfolgen, was die beiden Hauptdarsteller hinter den Kulissen so treiben. Miau!