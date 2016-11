Es scheint wahr zu sein, dass Freunde von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Welten eine engere Bindung zu den Büchern des Autors haben als praktisch alle anderen Leser zu allen anderen Büchern und deren Verfassern. »Du hast die ›Herr der Ringe‹-Trilogie noch nicht gelesen? Ich beneide dich! Was würde ich dafür geben, das Auenland noch einmal zum ersten Mal kennenlernen zu dürfen!« Peter Jacksons bildgewaltige Verfilmungen hätten angesichts einer so harten Fanbase ins Auge gehen können.

Aber was die monumentalen Landschaften von Mittelerde und ihre sagenhafte Bevölkerung angeht, scheint der Regisseur direkt hinter die Stirn der Anhängerschaft geblickt zu haben. Sowohl die »Ringe«-Trilogie als auch die drei Schinken zum Prequel »Der Hobbit« entsprechen bis zum letzten Monsterzahn der Vorstellung der Tolkien-Verehrer. Gleichzeitig gibt das detailreiche World-Building der Phantasie genug Auslauf, um sich tagelang von der Realität zu verabschieden und als Ork oder Elb in Mittelerde weiterzuleben. Mit der Komplettbox, die beide Filmserien vereint, kann man das Unterfangen nun in chronologischer Reihenfolge angehen, und zwar bis der Blu-ray-Player glüht. Schließlich sagt schon die Verpackung: »Mein Schatz!« Ihr solltet das Ding gut vor Gollum verstecken, besonders wenn ihr die 30-Discs-starke Ultimate Collector’s Edition euer Eigen nennt.