Deine Arbeiten sehen auf den ersten Blick aus wie Fotos von realen Gegenständen. Erst beim genaueren Hinschauen erkennt man, dass irgendetwas nicht stimmt. Was hat dich zu dieser Arbeitsweise inspiriert?

Das Arbeiten mit haptischen Materialien hat mich schon immer fasziniert. Auf die Idee, Papier als Ausgangsmaterial zu nehmen bin ich aber erst in den letzten Jahren gekommen. Mich hat am Anfang vor allem die technische Herausforderung gereizt, Gegenstände bis ins Detail nachzuempfinden. Ich arbeite eh am liebsten analog und probiere immer gerne neue Methoden aus. Spannend finde ich zum Beispiel, dass man bei den dreidimensionalen Papierobjekten ganz anders denken und vorgehen muss als bei digitalen Grafiken.

Das neue Album von Die Nerven heißt »Fake«. Wie sehr siehst du diesen Begriff in Zusammenhang mit deiner Arbeit?

Das Wort »Fake« ist ja insgesamt recht negativ besetzt. Ich sehe meine Arbeiten eher als künstlerische Interpretation der Wirklichkeit. Einerseits sind sie abstrakt und unwirklich, andererseits erkennt man in ihnen aber auch das Gewohnte wieder. Sie sollen nicht nur imitieren, sondern durch Irritation neue Sichtweisen ermöglichen.