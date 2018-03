Wie sehr man sich in einem Menschen täuschen kann, erfahren die Protagonistinnen von »Bad Spies« am eigenen Leib. So entpuppt sich der Exfreund von Mila Kunis (»Die wilden Siebziger«) alias Audrey als Geheimagent, woraufhin sie und ihre Freundin Morgan, gespielt von »Saturday Night Live«-Komikerin Kate McKinnon (»Ghostbusters«) unfreiwillig in eine wilde Jagd durch halb Europa verstrickt.



Der Original-Titel von »Bad Spies« macht deutlich, auf welche erfolgreiche Filmreihe hier angespielt wird: »The Spy Who Dumped Me« ist eine Spionage-Komödie mit allerlei Verweisen auf Großbritanniens bekanntesten Geheimagenten James Bond. Akustisch sorgt im brandneuen Trailer Michael Buble mit seiner pompösen Interpretation des Nina Simone-Klassikers »Feeling Good« für die passende Bond-Atmosphäre.



Der Film startet im Verleih von Studiocanal am 30. August in den deutschen Kinos. Der Trailer stimmt auf leichte Unterhaltung mit zwei charismatischen Hauptdarstellerinnen ein.