Wie in (fast) jedem Spiel der »Metroid«-Reihe gilt es auch hier, das ausgesprochen vertrackte Tunnelsystem eines fremden Planetens zu erkunden, um mit neuen Items immer weiter in das außerirdische Labyrinth vordringen zu können. So gut wie hier sah das allerdings nur selten aus, denn »Metroid: Samus Returns« nutzt den stereoskopischen Tiefeneffekt von Nintendos Handheld-Konsole so gut wie nur wenige andere Spiele. Auch am Handling wurde ordentlich geschraubt, was sich vor allem durch neue Möglichkeiten wie dem stufenlosen Zielen oder einer Konterattacke bemerkbar macht. Kurz: »Metroid: Samus Returns« vergegenwärtigt einem noch einmal eindrucksvoll die zeitlosen Qualitäten dieser altgedienten Reihe und macht neugierig auf die Zukunft der Marke.