Nachdem Netflix uns vor kurzem den ersten Blick auf Neil Patrick Harris als skurrilem Graf Olaf in ihrer bevorstehenden Serienadaption von »Lemony Snicket's Eine Reihe betrüblicher Ereignisse« gewährte, gibt es nun einen weitaus tieferen Blick in die Geschichte, die ab dem 13. Januar auf dem Streamingportal zu sehen sein wird.Der aktuelle Trailer geht näher auf die Geschichte um die Waisenkinder Violet, Klaus und Sunny Baudelaire ein, die als Mündel auf dem Anwesen des unheimlichen Grafen Olaf landen. Unter anderem sieht man, wie dieser in verschiedensten Verkleidungen versucht, die Kinder zu überlisten und an deren Erbe zu gelangen. Außerdem bekommen wir einen schönen Einblick in die surreale und fast burtoneske Welt, die die Produzenten Barry Sonnenfeld und Daniel Handler für uns bereit halten. Wir sind auf jeden Fall gehyped!