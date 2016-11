Wir haben uns mit Künstlerinnen über das Thema Stickerei und weibliche Kunst unterhalten. Meghan Willis aus New York entwarf Lederaccessoires bevor sie sich in die Stickerei verliebte.







Wie bist du zum Sticken gekommen?

Ich hatte etwa vier Jahre lang einen erfolgreichen Etsy-Shop, für den ich Lederaccessoires gemacht habe, bis es mir zu viel wurde und ich beschloss, eine Pause einzulegen, und an einem Kunstprojekt aus verschiedenen Medien zu arbeiten. Ein Freund, der einen Laden im Künstlerviertel von Columbus in Ohio hat, ließ mich dort ausstellen. Die Arbeit war im Endeffekt sehr textil-lastig, mit Mustern aus Tomoko Nakamichis Buch »Pattern Magic« und unter Verwendung historischer Nähtechniken, Stickereien und Wattierungen. In den Stickerei-Aspekt verliebte ich mich besonders und wollte sehen, was ich sonst so alles damit anstellen könnte. Von da an waren es zuerst gestickte Modeillustrationen, dann sich ausziehende Frauen und schließlich Aktdarstellungen.



Wie kommst du auf deine Ideen und Motive?

Inspiration ist überall. Ich versuche, möglichst viele Ausstellungen in der Stadt zu erwischen, um Ideen zu finden. Ich liebe es, anderen Künstlern auf Tumblr zu folgen, und arbeite oft mit meinem Mann zusammen, der fotografiert und Aquarelle malt.



Bild: Meghan Willis

Was glaubst du, welche Rolle spielt Stickerei im heutigen Diskurs der Stärkung der Frauenrechte?

Ich denke, sie re-etabliert sich als wahre Kunstform, und nicht nur Handarbeit. Früher war es eben Frauenarbeit, oder ein Frauenmedium, und deshalb als weniger wertvoll angesehen. Es gibt derzeit so viele tolle Stick-Künstler, die sie als Kunstform zurückerobern, und dabei ihre Schönheit, aber auch die politische Botschaft in ihr zeigen.



Welche Reaktionen bekommst du in den sozialen Medien auf deine Kunstwerke?

Meistens positive. Ich war zuerst etwas besorgt darüber, dass man Etwas so strukturbasiertes gar nicht richtig zeigen kann - man sieht ja nicht alles so gut auf Fotos, oder wie groß angelegt eine Arbeit ist - aber den Leuten gefällt es anscheinend. Ich liebe es, dass ich mich über soziale Medien mit Fans und anderen Stickern austauschen kann.



Bild: Meghan Willis

Was kann Stickerei, was andere Medien nicht können?

Ich bin mir nicht sicher. Sie hat eine einzigartige Textur, und kann Tiefe entwickeln, in etwa wie dick aufgetragene Farbe. Außerdem haben die Stiche notwendigerweise immer schon eine Ausrichtung von sich aus.



Ist Stickerei das neue Punk der jungen, modernen und weiblichen Kunst im Internet?

Wenn sie das ist, dann kann ich es kaum abwarten, bis sie Mainstream wird!



Bild: Meghan Willis

Hier findet ihr Meghan Willis bei Instagram. Und an dieser Stelle geht es zu unserem Feature über Sticken als Rebellion.