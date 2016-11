Margarete Stokowskis »Untenrum frei« ist ein Buch über die alltäglichen Einschränkungen durch Geschlechternormen. Es geht um Körperkontrolle, Religion, Pornografie, Medien, Penispräsenz, Rape Culture, Prüderie und viel mehr. Paula Irmschler sprach mit der Spiegel-Online-Kolumnistin über unsichtbare Frauen in der Literatur und feministische Kämpfe in den sozialen Netzwerken.

Warum »Untenrum frei«?

Zuerst war der Titel da – und das ungefähre Thema. Das war ziemlich genau vier Jahre bevor das Buch erschien. Ich habe erst mal meine Masterarbeit über den Begriff der Frau bei Simone de Beauvoir geschrieben. Das hat einen Teil zur Entwicklung meiner Thesen beigetragen. Darüber, was es heißt, als Frau oder Mann oder eben als Mensch ein Subjekt oder Objekt zu sein. Zwei meiner Beobachtungen führten dann zu den weiteren Thesen: Erstens die Feststellung, dass oft von einer »übersexualisierten« Gesellschaft geredet wird, als wäre Sex überall. Ich glaube, das stimmt nicht und hat damit zu tun, dass wir Bilder von halbnackten Frauen mit Sex verwechseln. Und zweitens der Begriff »sexuelle Revolution«: Ich wollte wissen, ob das, was als sexuelle Revolution bezeichnet wurde, diesen Namen verdient hat und bin zu dem Schluss gekommen: Nee. Hat es nicht! Dann sähe es bei uns heute anders aus.



Simone de Beauvoir schrieb »Das andere Geschlecht« vor rund 70 Jahren und zeigte sich erschrocken darüber, dass die Frau in der Literatur schlichtweg unsichtbar, also nicht vorhanden war. Du zitierst in »Untenrum frei« viel Literatur, kannst auf Verweise zu anderen Feministinnen zurückgreifen. Was hat dich während der Recherche überrascht?

Es war ernüchternd festzustellen, wie viele wichtige Texte es von Frauen gibt, von denen ich zuvor nie etwas gehört hatte. Emma Goldman, Shulamith Firestone, Jessica Benjamin, Dagmar Herzog, Kate Millett, Hedwig Dohm, Louise Michel. Warum kannte ich die alle nicht? Ich habe versucht mich zu erinnern, ob wir in der Schule mal einen Roman von einer Frau gelesen haben: Mir ist kein einziges Buch eingefallen – außer »Harry Potter«, weil unsere Französischlehrerin den so mochte. Ansonsten nichts. Das ist so absurd falsch.



Dein Buch ist sehr zugänglich, ich würde es als Einstieg zum Themenkomplex Feminismus bedenkenlos empfehlen. War das auch deine Intention beim Schreiben?

Am Anfang habe ich mich ständig gefragt, für wen ich dieses Buch schreibe, aber keine Antwort darauf gefunden. Ich wollte, dass es auch für Leute verständlich und brauchbar ist, die noch nie ein Buch über Feminismus gelesen haben und am liebsten auch schon für die, die noch zur Schule gehen. Auch, weil ich so ein Buch zu der Zeit sicher gut hätte gebrauchen können. Für alle, die weiter sind, hoffe ich, dass sie trotzdem etwas daraus mitnehmen. Es scheint zu funktionieren.



Man möchte meinen, dass es gefährlichere Berufe für Frauen gibt als den der Journalistin. Aber immer wieder werden Frauen, die sich öffentlich politisch äußern, bedroht und beleidigt. Wie gehst du mit so etwas um?

Seit ich feministische Texte schreibe, und noch mehr, seit ich meine Kolumne nicht mehr bei der taz, sondern bei Spiegel Online schreibe, passiert mir das auch. Kritik bis zu einem gewissen Ausmaß gehört dazu, aber Beleidigungen, Gewaltandrohungen, Morddrohungen sollten nicht dazugehören. Das kommt meistens in Wellen, weil bestimmte Texte mehr provozieren als andere. Die meisten Anfeindungen kommen nach Texten, die was mit Flüchtlingen zu tun haben. Wer mir zu übertrieben droht wird angezeigt.



Dank des Internets werden feministische Themen sichtbarer. Gleichzeitig gibt es aber auch bessere Möglichkeiten, Frauen anzugreifen. Wie schätzt Du die Möglichkeiten von feministischen Kämpfen in sozialen Netzwerken ein?

Riesig. Weil es immer schon ein zentraler Bestandteil feministischer Kämpfe war, dass Frauen feststellten, mit bestimmten Problemen nicht alleine zu sein. Und das geht übers Internet einfach besser als ohne. Mit der Sichtbarkeit kommt leider auch die Angreifbarkeit.



Obwohl »Untenrum frei« ohne Appelle, Fahrplan oder ein konkretes Programm auskommt: Hast Du Tipps, wie das mit der Befreiung von Geschlechterrollen schneller gehen könnte?

Nee, das hab ich nicht, was auch daran liegt, dass ich für niemand bestimmtes schreibe, sondern eher über unsere Gesellschaft. Menschen sind so unterschiedlich und auf so verschiedene Art frei oder unfrei in sexuellen Fragen oder Geschlechterfragen, dass ich es, ähm, unseriös fände, konkrete Tipps zu geben. Es wäre vielleicht lustiger, wenn ich einfach empfehlen würde, zum Boxtraining zu gehen oder Analplugs zu kaufen – aber es wäre auch Quatsch. Mein einziger praktischer Rat ist etwas abstrakter: Ich empfehle, eine Poesie des »Fuck you!« zu entwickeln. Das heißt, bestimmte Momente zu sammeln, in denen Widerstand auf irgendeine Art mal funktioniert hat. Das können erlebte Situationen sein, Textzeilen, Musik, Filmszenen, an die man sich erinnert und die im richtigen Moment helfen, Ungerechtigkeiten nicht einfach über sich ergehen zu lassen, sondern sich dagegen zu stellen.

Ich weiß, es ist für euch nicht gleich verrückt wie für mich, aber DAS BUCH IST DA 💥💥💥 pic.twitter.com/1yoRLvh8EA — Margarete Stokowski (@marga_owski) September 6, 2016